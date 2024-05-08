桃園市蘆竹警分局為保障民眾行車環境，維護道路交通秩序，日前結合科技執法及重點路段實施取締酒駕勤務，有效嚇阻酒駕違規行為，降低交通事故發生率，與去年同期相比減少7件，降低23％。

蘆竹警分局表示，酒駕行為不僅危害自身安全，更嚴重威脅他人生命、財產安全，蘆竹警分局在有限的警力下，為求有效降低酒駕肇事案件，分析了頻繁發生車禍之路段及時段，且有效運用適當警力採機動巡視及定點取締違規，另外針對預防酒駕肇事，採取攔查閉鎖方式取締不法行為。

蘆竹警分局提到，今年1至4月，酒駕肇事共17件，而去年同期為24件，減少7件，降低23％，顯示蘆竹警分局運用之策略秦效，另外警方至轄區公司行號、機關、學校及餐廳等處所進行酒駕交通安全宣導，提醒民眾切勿酒後駕車，落實酒駕預防宣導，大幅降低酒駕事故發生數。

蘆竹警分局長林鼎泰呼籲，警方仍持續執行「酒駕零容忍」政策，請民眾選擇搭乘計程車或指定駕駛方式安全返家，切勿以身試法造成遺憾終身，請大家共同遵守交通規則，維護用路人安全。

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