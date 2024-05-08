台中市昨天（7日）發生一起火災，一對父女臥倒浴室雙亡，嘉義民宅昨夜也發生火警，奪走媽媽和2名兒子性命。消防署指出，若發生火災時門外有煙或逃生路線受阻，此時千萬不要躲到浴室，因為浴室裡塑膠材質多，排水管的存水彎又會隔絕空氣流入，必須躲在耐燃材料較多、較安全的房間，關門阻擋濃煙，並打119求救。

消防署昨在臉書粉專發文，呼籲大家發生火災時絕對不能躲浴室，因為浴室門和天花板大多是塑膠材質，不耐高溫，無法有效阻絕濃煙，其次是浴室排水管的存水彎會阻隔空氣流入，導致新鮮空氣進不來，另浴室沒有對外窗，對外呼救困難，消防員不易發現。

過去消防署也曾指出，火災時若門外無煙，可以趕快向下並向外逃生，如果門外有煙或逃生路線受阻，可就地避難，選擇躲在耐燃材料較多、較安全的房間，關緊門阻擋濃煙，並撥打119求救。

另外，消防署強調，發生火災時千萬不能返回火場搶救財物或家人，若家人還受困火場內，要立即告知消防人員家人受困位置，由專業人士搶救。