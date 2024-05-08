桃園市消防局第三救災救護大隊山腳分隊，昨天（7日）協同蘆竹消防分隊、大竹消防分隊，於蘆竹區外社國小舉行消防宣導暨闖關活動，吸引了全校百位師生熱情參加，此次活動向全校師生們宣導防火、防災意識， 以寓教於樂的方式，讓防火教育從小紮根。

桃園市消防局第三大隊表示，此次宣導活動主要分為四個階段，第一階段為地震避難與應變的示範，由地震體驗車模擬地震情境，帶領小朋友學習如何安全、有序的做避難逃生姿勢，熟記逃生口訣：「趴下、掩護、穩住」要領。

第三大隊說明，透過濃煙體驗帳，藉由模擬的白煙，讓小朋友體驗伸手不見五指的情境及伴隨著住宅用火災警報器的作響，感受火場中的嘈雜與恐懼，並採取低姿勢沿牆爬行。最後是室內救護宣導及模擬屋呈現火災現場煙的流向，了解火災時熱與濃煙的走向，並加強宣導「小火快逃，濃煙關門」重要觀念。

第三大隊也說，這次活動希望參加的師生們都能學習到良好的防火、防災觀念，面對不確定的災害，能提高防災意識，降低災害發生率，同時藉由救護宣導，讓小朋友從小培養救護意識，讓救護常識與技能更加全民化。