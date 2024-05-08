小米創辦人雷軍是近期大陸話題人物，在社群媒體上更展現驚人的導購能力，吸引許多企業高管跳下去當網紅，就是希望能複製「雷軍現象」沒想到，百度公關副總裁璩靜開設抖音帳號不到一周，就接連爆出發言與買粉爭議，最後落得清空帳號的處境。

綜合陸媒報導，從上個月開始，璩靜要求百度公關部全體員工開設抖音帳號，璩靜也在5月1日開始發布4段短影音，主要分享自己的工作模式與理念，粉絲數飆升到95萬人左右。

沒想到，璩靜的影音內容卻引起爭議，包括公開提到「和員工只是僱傭關係，為什麼要考慮員工的家庭」、「只記得員工兒子的生日，忘了自己兒子的生日」、「公關在大陸新年沒有假期」、「工作要24小時不關機，隨傳隨到」等言論。

隨著爭議事件發酵，璩靜的帳號與內容皆受到質疑，百度的公關策略也陷入巨大危機，多數網友們認為，從主頁顯示總按讚數比4則貼文的累積按讚數多很多來看，璩靜應該是購買帳號經營。

璩靜自毀招牌，遭批評為了賺流量不夠真誠，更不應該靠負面言論搏聲量，被罵慘的璩靜只好將影片下架止血。陸媒認為，高管玩社群媒體依靠個人魅力，雷軍除了有小米當靠山，還擁有長期與網友們互動的資歷，才逐步成為掌握流量的雷神。