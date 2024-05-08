在重磅股方面，受隔夜美國科技股與晶片下跌拖累，三星電子暫跌0.62%，SK海力士跌1.56%。電池大廠LG Energy Solution漲幅回吐，目前拉回至平盤。現代汽車跌0.41%，其關係企業起亞跌0.17%。搜尋引擎Naver跌2.41%，即時通平台Kakao跌0.50%。

外資賣超韓股418億韓元。

韓元跌0.35%，報1,364.9兌一美元。

《韓股》韓股小紅 韓元走高
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