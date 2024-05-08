一名70歲婦人，體檢時意外發現有三高（高血壓、高血脂、高血糖）和脂肪肝的問題，進一步探究飲食習慣才知道，雖然她平常三餐都在家簡單吃、也少吃肉，但早餐喜歡吃一碗白粥配鹹青菜，加上平常鮮少出門，缺乏運動，對控制血糖都非常不利，成為致病關鍵。

營養師李杏榆在個人粉專發文分享個案，她提到，一對70多歲的老夫婦體檢時，先生較注重健康，且每年定期接受檢查，健康無大礙；然而，太太卻被發現患有三高、脂肪肝，由於身體沒任何明顯不適，完全不知道自身已罹病。

李杏榆進一步追問患者的飲食習慣，得知夫婦倆三餐都習慣在家吃，午、晚餐都各吃一碗飯，也因怕胖而少吃肉，看似沒有太大問題，但關鍵就在於每天早餐都會吃一碗白粥配鹹青菜，且平常鮮少出門活動。李就點出，經常吃白粥和缺乏運動都是造成三高和脂肪肝的風險因素。

李杏瑜解釋，從睡前最後一餐到早上，起碼經過8～10小時，血糖已偏低的情況下，早餐來一碗高升糖指數的粥，又缺乏運動，長期下來就會對血糖造成負面影響。她提醒，除非是孩童或生病了，以成年人來說，在吃粥後，最好多多活動身體。