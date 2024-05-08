端午節將至，台灣高鐵公司自6月7至11日規畫端午連假疏運，加開107班次列車，包括南下49班與北上58班，5天提供876班次服務。各車次列車自5月10日凌晨0時起開放購票，請旅客多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作的超商、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午連假所需車票。

端午疏運期間，台灣高鐵公司也將針對台中以北區間自由座需求較高時段，特別擴大自由座運能，包括南下的6月7日15至20時、及6月8日7至9時；與北上的6月10日13至20時，上述時段行駛南港至台中間的區間車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車），加強服務旅客，請往返台中以北各站旅客多利用，並配合站務人員引導、分流搭乘，即可盡速抵達目的地。

端午疏運期間台灣高鐵公司也規畫6班跨日車次，包括6月7日南下的1337、1173、1297車次，及6月10日北上的1336、1698及1296車次，均配置2節自由座車廂（11至12節），歡迎旅客提早訂位。高鐵公司也提醒旅客，各跨日車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車到站時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），請旅客留意到站時間並預先安排到站後交通接駁，確保行程順暢。

台灣高鐵公司提醒旅客，疏運期間人潮眾多，除可提早購買各加開車次對號座車票外，各車次也配置2至8節不等自由座車廂；如旅客有搭乘自由座需求，建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，以節省寶貴時間。

台灣高鐵公司表示，疏運期間仍維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解各項最新優惠。高鐵各車站也將於疏運期間加派人力，協助引導旅客順利乘車，全力疏運旅客順利返鄉、歡度佳節。