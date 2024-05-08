陳沂、李妍瑾傳出在錄製緯來《甄心分享小琳鐺》關於「炎上」話題時發生爭執，讓主持人沈玉琳不得不出面圓場，另一主持人佩甄今（8日）出席人安基金會為200位清寒弱勢媽媽舉辦愛心饗宴的記者會，還原當天錄影情況，坦言一度不知所措，「連玉琳哥比較煽風點火、炒熱氣氛的個性，在那天也覺得可以了」。

佩甄說，應該是陳沂、李妍瑾的立場不同，才會在溝通上發生衝突，「我們沒辦法控制來賓立場相同，妍瑾很久沒上節目，很火爆。因為我是很怕衝突、講好聽話的人，我在旁邊很緊張、看呆了， 不知道要講什麼，可能有時候節目上需要一點火花，希望觀眾可以理解」。

李妍瑾錄影中向陳沂解釋，一切都是製作單位要求她做的節目效果，佩甄表示這部分她就不清楚了，「我不知道妍瑾是怎麼跟製作單位re內容的，我看她事後有跟陳沂解釋是節目效果，可能陳沂比較年輕，少上談話節目」。覺得李妍瑾太超過？佩甄說，李妍瑾的確比較衝動，「可能表達方式不一樣，像陳沂沒有很衝 ，講話溫溫的，但力道很夠、內容很刺激」。

根據《鏡周刊》今日報導，陳沂在節目上分享她與羅志祥、死敵吳宗憲的恩怨糾葛時，李妍瑾突「潑婦罵街」的批評她只是網紅且沒有代表作，又對她說「憲哥是前輩，要敬老尊賢」、「和憲哥工作過的人都很開心」，讓現場氣氛相當尷尬。

陳沂、李妍瑾錄影爆激烈衝突(圖／中時資料照)

後續當陳沂分享其他故事時，李妍瑾又自顧自的低頭滑手機，讓陳沂忍不住回嗆「請問是在錄政論節目嗎？」結果李妍瑾是在記事本打字向她解釋，表示一切都是製作單位要求她做的節目效果。錄影後，製作人頻向陳沂道歉，並否認有要求李妍瑾做節目效果。

陳沂稍早在臉書發文，表示周刊報導皆為事實，「鏡週刊寫我上節目，為了吳宗憲跟李妍瑾槓上互嘴是真的。但嚴格來說根本沒辦法互嘴，我只要一開口她就瘋狂輸出，就跟現場工作人員形容的一樣，宛如潑婦罵街。我第一時間還以為是整人節目，等下製作單位會拿牌子出來說台灣紅不讓，哈哈哈，妳被整了（什麼年代老哏）但想想不對，沈玉琳是主持人不是製作人，整人節目主持人要是乃哥才可以！後來她好不容易冷靜下來，就開始邊錄影邊用手機。我說哈囉請問這是政論節目嗎？來賓可以用手機喔，寶傑你怎麼看？結果她是用記事本打字給我，說製作單位要她做效果。我跟她說，太、過、了！結束後製作單位來道歉說沒有要她做效果，也不知道她為何如此失控？她本人也有來道歉，但道歉理由是，只是做做效果，有些藝人會往心裡去，擔心我也會。我說，我從不往心底去，我只往法院去，請她不用擔心。如果擔心的話，就去看看雞排妹」。她也說，之後不排斥跟李妍瑾同台。