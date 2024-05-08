很多公司面試時會考員工的應變能力，大陸一間公司的面試官詢問「針掉到大海要怎麼拿出來？」其中一位求職者回「應先考量此事對後面決策的影響，沒影響就不必浪費時間撈針」，並舉實例說明，最後順利錄取，引起網友討論，有些人認為題目太刁鑽，有些人則認為現在死讀書的人太多，這樣反而能篩選出腦袋靈活的人。

綜合陸媒報導，大陸某公司的老闆想審核人資招募新員工的狀況，就假扮成求職者去面試，面試官問了一個問題「一根針掉到大海要用什麼方法拿出來？」不少應徵者給出搞笑答案而被刷掉，這位老闆的神回應則讓面試官眼睛為之一亮。

這名假扮面試者的老闆表示，「針掉到大海，想用磁鐵把它吸出來很難；用桶子撈，一生也撈不完；想用網子捕更是不切實際。」接著話鋒一轉，「針掉到大海是過去的事，這件事是否會對後面的決策有影響，才是考慮的重點，沒有影響，就不用浪費時間解決。」

他接著舉例說，「如果這根針是要用來縫製衣物，那最終的結果就是要把衣服縫好，因此針不見了，可以找替代方式縫衣服，不是非得要那根銀針不可，因此不必浪費時間去撈針；但若銀針代表的是一個重要實驗的結果，那就應該規劃要怎麼撈回來？用什麼工具撈？」

面試官聽了很滿意，又問「如果老闆就是要你撈針呢？」而這個問題顯然就是要考員工「聽不聽話」，這位老闆則有技巧地回應說「如果我只是機械式地聽從老闆的話，那我也沒啥競爭力，隨便找個人都能做，所以我會根據我的專業來選擇聽不聽話，並給出理由。」

不少網友看完吐槽說，面試也要考腦筋急轉彎，這樣有必要嗎？感覺老闆和人資都很刁鑽，但也有網友解釋，填鴨式教育的結果，讓很多人輕易考到好成績，但卻缺乏靈活運用所學的能力，這樣別出心裁的面試問題，能夠篩選出腦袋靈活的應徵者。