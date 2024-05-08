大陸國家外匯管理局7日發佈最新資料顯示，截至4月底，大陸外匯存底規模為3兆2008億美元，較3月底單月下降448億美元、降幅1.38％。值得注意的是，在4月國際黃金價格迭創新高之際，大陸也仍繼續增持黃金儲備。截至4月底儲備達到7280萬盎司，較3月底增加6萬盎司，這也是大陸連續第18個月增持黃金儲備。

多位業內人士看來，大陸之所以連續18個月增持黃金儲備，主要受到三重因素影響。第一是大國博弈驅動中國加快外匯存底資產配置多元化步伐；二是相比發達國家，黃金儲備占大陸外匯存底的比重相對較低，仍存在較大的占比提升空間；三是大陸與越來越多國家推進跨境貿易本幣結算，增持黃金儲備將進一步增強人民幣匯率穩定性，吸引更多境外企業使用人民幣進行貿易結算。

大陸國家外匯局表示，4月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致當月外匯存底規模下降。

在業內人士看來，大陸4月外匯存底出現單月下降，主要受兩大因素影響，一是當月美元指數從104.4上漲至106.29，導致外匯存底裡的非美元資產在折算美元計價後的金額相應較大幅度回落；二是受美國聯準會延後降息步伐影響，4月美債收益率大幅回升，讓債券價格相應下跌，導致持有逾7000億美元美國國債的大陸外匯存底相關資產估值回落。

面對市場上關於4月傳言大陸可能動用外匯存底干預人民幣匯率穩定的猜測，香港銀行外匯交易員指出，4月離岸人民幣市場並未出現匯市干預跡象，且4月下旬以來離岸人民幣對美元匯率從7.27附近觸底反彈，一個重要原因是境外資本紛紛加倉港股與A股資產，提振了離岸市場人民幣需求與離岸人民幣匯率。