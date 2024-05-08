北市一名張姓男子，去年在臉書上販售1張亞洲棒球錦標賽門票，被警方偽裝買家查獲，認為他售出價格比原價貴300元，顯然是在賣黃牛票，依違反社會秩序維護法移送法辦。台北地院簡易庭裁定不罰，案經警方抗告，但法院仍認為張男本為自用而購入，轉賣僅有1張，一般大量購入熱門遊樂票券、再加價出售以牟取暴利者顯然不同，並未擾亂社會秩序，駁回抗告確定。

裁定指出，北市一名張姓男子在臉書社群網站，以臉書帳號「CT CHANG」刊登販賣2023年第30屆亞洲棒球錦標賽2023年12月10日中華台北-日本之外野門票1張。

經員警佯裝買家與張男連絡，張男將每張原價800元門票以1100元販賣與員警，並約定於去年12月10日14時於台北火車站面交1張門票。

之後，員警交付1100元後，旋即表明身分，因認張男涉嫌違反社會秩序維護法第64條第2款規定而移送法院裁處。

台北地院簡易庭審理認為，無法證明張男購票之初就不是自用而有轉售圖利的意圖，且喬裝買家的員警也沒有真的想要買票，由於沒有真正完成買賣，僅構成轉售圖利未遂，而社會秩序維護法第64條並無處罰未遂規定，因此裁定不罰。

警方不服提出抗告，認為門票原價為800元，張男卻以1100元在網路公開兜售，明顯非供自用而轉售圖利，且只要基於營利，並著手販售他人，已足以嚴重影響其他消費者購買機會，並擾亂交易市場秩序，縱使是員警喬裝買家，仍無礙張男已違序，請求撤銷原裁定。

台北地院審理認為，張男稱當初購入本案門票原本是想要自己看，但後來又買到內野區門票，才想要賣掉，看雙方洽談交易對話，喬裝買家的員警曾問張男「一張而已嗎」，方隨即回覆「對」、「我是買到內野」及「所以想賣」等，所辯並非全然無稽。

此外，張男表明想出售門票只有1張，更可見與黃牛明顯大不相同。由於沒有其他證據證明非供自用而購入，自難只以售出價格高於原票面價格，就認有違反社會秩序維護法第64條第2款規定，扣案門票也不予宣告沒入，駁回抗告。