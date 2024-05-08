為宣傳最新電影作品《我在這裡等你》，《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪藝人劉俊謙。（POP Radio提供）

范少勳和劉俊謙演出《我在這裡等你》，片中有多場壁咚戲。(抓馬文化提供)

劉俊謙接受POP Radio「POP有夠靚」主持人吳怡霈專訪，談到拍攝最新電影作品《我在這裡等你》時，正值新冠疫情尾聲，他與同片另一位主演范少勳朝夕相處1個多月，成為莫逆之交，訪談時多次誇獎對方，不避諱地直球高呼「我愛他」，還大讚「范少勳是個很完美的男生」！

「不知道為什麼，我和他（范）私下也給人『有種曖昧的感覺』」，外表斯文的劉俊謙自揭「INFP」，但和范少勳共處時的互動就會變得很ㄎ一ㄤ，被吐槽像兩個小屁孩在「練肖話」。劉俊謙透露，拍攝時一度因為范少勳確診，劇組連續6天都只拍自己的戲份，讓他很不自在；劉俊謙更笑說，兩人感情好到「連上廁所都一起去」，讓吳怡霈聽了驚呼「不是只有女生才會這樣嗎」，劉俊謙得意回應「剛好就發生在我們身上」。

其實范少勳已有妻小，劉俊謙也有交往5年的女友，劉俊謙認為兩人一拍即合，因為都是個性單純，對於生活、表演都充滿渴望， 內在也比較敏感和脆弱，下戲時常會一起分享心事，如同兩人在片中飾演的阿翔和天宇，產生的化學效應已經超越BL，更有英雄惜英雄的一拍即合。

《我在這裡等你》詮釋一段「相互奔赴，想見到彼此」的感情，融入「平行宇宙」、「跨時空」的奇幻劇情。劉俊謙表示，如果有另一個平行時空，他當然會想知道另一個空間的自己是什麼處境，「但只想看一下」，就算比當前的自己過得更好或更壞都不會想改變；但被問到如果身邊重要的人在未來可能遭遇麻煩，他的答案就不同了，就算出手改變，會讓重要的人與自己關係產生蝴蝶效應，最差可能再也不相見？劉俊謙還是不假思索，肯定回答「還是會改變」！

劉俊謙在第一部電影《幻愛》飾演思覺失調患者，在《此時此刻》飾演聽障外送員受到關注， 他期待能透過角色和作品，為社會裡的不同人物帶來安慰。劉俊謙說，曾經遇到影迷主動告訴自己「謝謝你把我的故事講出來，讓我獲得安慰」，收到這樣的回應，比演技獲得關注與讚賞更讓他滿足，劉俊謙認為，希望有作品能為社會上不同狀態的人帶來希望，「這是我做為演員的使命」。