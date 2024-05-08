05/09(四) 07:40 西雅圖水手@明尼蘇達雙城

若問起四月底到五月初大聯盟最強的球隊，相信許多人心中答案很難會有「雙城」這個選項，但自4/22起雙城一波12連勝的高潮，直至5/5才輸給了波士頓紅襪，創下隊史第二高(最高為15連勝)，翻開隊史，上次12連勝已是1980年(44年前)；本週雙城將於主場對上美聯西區王者-西雅圖水手，此系列戰攸關水手能否穩坐西區龍頭，或是雙城能夠爬上美聯中區第一。

西雅圖水手隊目前暫居美聯西區龍頭，輪值中表現優異先發投手，包含柯比(George Kirby)、吉爾伯特 (Logan Gilbert)以及米勒(Bryce Miller)，皆是自家農場培育出來的，本場賽事派出水手新生代王牌柯比掛帥，四月初柯比經歷了風暴級的兩場先發(共失13分)，爾後四場比賽逐漸找回王牌本色共投24局只失3分(防禦率1.12)，保送更是只有2次，可說是完全壓制。相較投手群的表現出眾，水手打擊方面團隊打擊率僅0.223(聯盟第26)，場均得分3.6分(聯盟第26)得分效率及攻擊火力皆有些不足，本場比賽於雙城主場也可能出現得分困難的情形。

雙城隊自四月底到五月初12連勝中共得84分，且只失34分(正負分來到恐怖的50分)，雖然其對手皆為勝率較低的球隊，但投手群近期表現優異無庸置疑，本場比賽雙城推出派迪克(Chris Paddack)先發，去年派迪克因手術而整季報銷，復出後今年球季於主場賽事可說是「主場王」，本季在主場先發3場比賽主投17.2局僅失2分自責分且飆出21次三振，與客場先發防禦率9.42相差甚多，本場先發又是對上進攻火力較弱的水手隊，可能再次上演壓制戲碼。

星期四上午水手作客雙城比賽，雙方皆派出近期表現不錯的先發投手，筆者看好本場比賽將成為一場投手戰，推薦投注「全場大小玩法-小分」。