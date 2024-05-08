近期腸病毒肆虐，而不少兒童也因感染腸病毒長出皮疹，又安心診所醫師王韋力就表示，今年診間的腸病毒患者相較去年同期增長了1.5倍，許多家長停課後仍會帶著腸病毒兒童出門，但其實皮疹如有水泡也具有傳染力，呼籲腸病毒兒童盡量避免到公共場合，以防繼續傳染。

近期腸病毒肆虐，相較去年同期增長了1.5倍，而不少兒童也因感染腸病毒長出皮疹。（王韋力提供／楊舒婷高雄傳真）

王韋力表示，近期在門診上腸病毒的個案已達到今年最高峰，有不少兒童因為腸病毒就診，而王韋力也發現，早期的腸病毒出現皮疹的機率較少，近幾年來逐漸增長，而今年皮疹出現數量增加，相當多孩子感染病毒以後出現皮疹現象。

王韋力也說明，再感染腸病毒皮疹後，接著皮疹快好時會出現脫皮現象，讓兒童變身「脫皮獸」，但脫皮後就不具傳染力，通常脫皮程序會是在腸病毒感染後的1、2個月內出現。

王韋力呼籲，家長面臨班級停班停課後，如自家有孩童感染腸病毒，請避免到公共場合，因為腸病毒通常還是以接觸的方式傳染，若皮疹還帶有水泡，就會出現黏液，此時若其他孩童碰觸到仍會被傳染。

王韋力也提醒，腸病毒用酒精消毒是沒有用的，盡量還是以肥皂洗手比較有保護力，或用稀釋漂白水清潔環境較恰當。