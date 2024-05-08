2025年起紐西蘭進口液態乳關稅將由每公斤14元降至0，距離明年僅剩6個多月，有小學生寫信給立委，希望有效期限逾2月以上的進口乳更名為「長效乳」，立委也指出，政府輔導酪農、區別進口乳與國產乳動作太慢。農業部代理部長陳駿季回應，長效乳相關建議已在4月送衛福部，會持續與衛福部溝通，看能否在5月20日之前儘早召開專家會議，29億元產業升級計畫則已報行政院。

民進黨立委陳亭妃、國民黨立委洪孟楷近期都收到台南大學附設實驗國小（南大附小）學生親筆信，該生稱透過班上的乳牛專題課程，得知2025年紐西蘭液態乳進口，恐嚴重影響我國酪農業，請立委支持修法並採取行動，將效期達2個月以上的進口乳更名為「長效乳」，以保障我國酪農生計，兩人都關切，農業部處理進口乳更名「長效乳」進度。

農業部代理部長陳駿季說明，因牛奶相關規範沒有「長效乳」的名詞，已與乳業、專家與學者討論，在特定殺菌條件下的牛乳命名為「長效乳」，以區隔國產牛奶，因權責在衛福部，農業部已在4月1日送出相關建議，盼衛福部依此召開專家會議研議。另外，總金額29億產業升級計畫已報行政院。

陳亭妃認為，區別進口與國產乳相當重要，政府動作卻太慢，連在非酪農學區的小學生都擔心國內酪農會受影響，衛福部何時才有研議結果？行政院尚未核定產業計畫「就是空的」，酪農明年就要面對紐西蘭進口乳的衝擊，現在已經5月中旬，到底在等什麼？

洪孟楷強調，衛福部新部長5月20日之後才上任，但政府是一體的，希望盡快確認，現在得知不少酪農業者打算北上，會不會新政府上任的時候，也會有相關抗議？農業部有沒有信心拆彈成功，讓酪農不要北上抗議？

陳駿季坦言「我們也很急」，會持續與衛福部溝通，看能否在5月20日之前儘早召開專家會議，如果有獲得確認，新政府上任後就能盡快宣布。至於農業部是法有信心拆彈？陳駿季表示，會盡最大努力。