刑事局警政監林明佐，涉嫌在台中市刑大任職大隊長期間，與知名博弈集團往來密切，週刊直指林明佐中美人計，與曾任記者、電競聯盟前董座徐培菁過從甚密，將偵查內容洩密給徐女，對此徐女8日上午透過律師發表聲明駁斥，並質疑承辦單位涉嫌洩漏案情，要求檢察官查明究辦。

刑事局警政監林明佐在台中市刑大任職大隊長期間，涉嫌勾結博弈集團並洩密，遭檢方以涉犯《組織犯罪條例》等6罪聲押獲准，鏡週刊報導指稱，林明佐愛上電競聯盟前董座徐培菁，多次外洩偵查內容給她，雙方還以老公、老婆互稱，導致專案小組抓不到博弈集團幕後主嫌，連數億元賭金也沒扣到，懷疑林中了博弈集團的美人計，遭吸收成為史上最大咖警界內鬼。

針對週刊報導內容，徐培菁今天（8日）上午透過律師發出4點聲明，「茲因本期鏡週刊以『高階警中美人計』為標題，報導徐培菁女士為2580博奕集團共犯及涉嫌藉由林明佐先生得知並洩漏偵查秘密，純屬子虛烏有，茲代當事人徐培菁女士，嚴正澄清聲明如下」。

徐培菁女士從未與報導所稱之2580博奕集團有任何聯繫，更與該集團無任何關係，徐培菁女士卸任台灣電競聯盟董事長後，憑藉專業經營遊戲設計開發公司，且開發之遊戲種類甚廣，並無報導所稱遭博奕集團吸收之情事。

徐培菁女士與林明佐先生結識多年，嗣因徐培菁女士擔任董事長之慈善基金會長期資助臺中市之弱勢員警，始與時任臺中市政府刑事警察大隊長之林明佐先生熟稔，雙方從未以老公、老婆之語互稱或打情罵俏，鏡週刊以「打情罵俏」、「雙方以老公、老婆互稱」、「高階警中美人計」等子虛烏有之描述，致使讀者誤信徐培菁女士以美人計色誘林明佐先生為不法行為，已嚴重毀損徐培菁女士之形象。

偵查程序、內容雖得由偵查機關適度公開或揭露，然應統一由發言人或受指定人員發布，此為偵查不公開作業辦法所明訂。

徐培菁女士上週於律師陪同下自願到場協助調查，調查官、檢察官於偵訊期間一再警告不得將訊問內容告知在場以外之人，然鏡週刊竟得取得偵辦過程之細節，甚且連細枝莫節之對話紀錄均得以披露，承辦本案之法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處高雄調查站、廉政署廉政署中部地區調查組、高雄市政府刑事警察大隊是否涉有公務員洩漏國防以外秘密罪嫌，實應由台中地方檢察署檢察官查明究辦。

徐培菁女士重申，並非鏡週刊報導所稱博奕集團成員，更與報導所稱林明佐先生之來源不明財產無關，檢調單位既稱尚有共犯仍待追查，卻任由偵查程序、內容外洩予新聞記者，已嚴重違反上開作業辦法之規定，且不無隔空指導未到案集團成員辦案方向之嫌，徐培菁女士深表遺憾，尚祈承辦檢察官查明以正視聽。

台中地檢署表示，本署檢察官因偵辦賭博、洗錢等案件，經傳訊徐姓被告到案說明後，認徐姓被告涉有賭博、洗錢等罪嫌重大，於2024年5月1日諭知300萬元交保候傳。本案之相關案情，陸續偵查釐清中。