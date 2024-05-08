2024原客青少年三對三籃球賽即日起開放報名。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

「2024原客青少年三對三籃球賽」中區預複賽7月20日將在苗栗登場，苗栗縣府文化觀光局8日指出，即日起起至6月21日開放網路報名，免報名費，額滿為止，歡迎台中、彰化、南投、苗栗、雲林原客等族群青少年揪好友組隊參加。

活動由客委會與原住民族委員會、內政部移民署、教育部體育署，以及苗栗縣等10個縣市政府共同合辦，並分成北、中、南、東四區預複賽，中區由苗栗政府主辦，文化觀光局承辦。

中區預複賽分為國小男、女子組及國中男、女子組各20隊，共80隊，可跨縣市報名，每隊應有3-5人，至少有1名原住民及1名客家選手，每人限報1隊(可跨校報名)，每校男女組別各限報3隊，每隊限報1區預複賽，不得重複報名。

凡報名參加中區預、複賽的隊伍皆可獲贈紀念籃球2顆(客委會提供)，選手可獲得「紀念運動排汗球衣」1件。另選手的家人朋友可組成啦啦隊(每隊最多5名)至現場加油打氣，啦啦隊員可獲得「精美餐盒」1份。

今年賽事特別增設「早鳥傳承獎」，鼓勵曾報名本賽事隊伍再次參加，以曾報名隊伍名稱再度報名，且每隊須至少包含2名曾報名球員，每場次取前10名隊伍，客家委員會提供每人1份獎勵品。

中區預複賽5月7日起至6月21日開放網路報名，免報名費，額滿為止，國中組冠、亞、季、殿軍獎金4000到7000元不等，國小組冠、亞、季、殿軍獎金2000到5000元不等，且各組冠亞季殿軍隊伍將代表出賽全國總決賽。

總決賽暫定8月24日於新竹縣舉辦(依當時公告為準)，總決賽奪得冠軍之隊伍，每位選手可額外獲贈1套冠軍專屬球服、1件冠軍紀念 T-shirt 以及 1 顆紀念球。今年獎金非常優渥，國小男、女組各組冠軍獎金2萬元，國中男、女組各組冠軍獎金更高達3萬元，另外還有 MVP 獎項獎金至少8000元。

報名資訊詳見活動官網(https：／／www.focusline.com.tw／40720FT／Registration／SignupStart.aspx)，歡迎原客青少年揪好友組隊參加，額滿為止。詳情請詳閱報名簡章，或電洽執行單位蕭小姐037-482435或文化觀光局黃小姐037-352961 ＃312。