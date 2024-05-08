黃國昌今（8）日受訪時再強調，真正向財團靠攏的是民進黨政府，若林淑芬要辯論，請先抽號碼牌，或是由民進黨主席賴清德代表出來辯論，他很樂意接受。（李奇叡攝）

新北市蘆洲南北側都市計畫變更案仍在內政部審查，讓民眾黨立委黃國昌質疑中央卡關，並與民進黨在地立委林淑芬隔空交鋒。黃國昌今（8）日受訪時再強調，真正向財團靠攏的是民進黨政府，若林淑芬要辯論，請先抽號碼牌，或是由民進黨主席賴清德代表出來辯論，他很樂意接受。

黃國昌今說，蘆洲南北側都市計畫變更，是非常多蘆洲民眾的共同期待，因其牽涉到蘆洲可否真正的脫胎換骨，但這整個變更案在內政部卡關已經卡了非常久。他對林淑芬最近為了要蹭聲量，評論都不本於事實，感到非常的遺憾。

黃國昌質問林淑芬，請問他圖利了什麼財團？向哪一個財團靠攏？說話可以不用負責任、含血噴人嗎？真正向財團靠攏的是民進黨政府，他已經點名的非常清楚，內政部幫三立財團自家在楊梅的埔心牧場，從農業區變更成影城娛樂區，審查速速結束，「攸關民進黨財團的都市計畫變更案幾個月結束，攸關新北市的發展、蘆洲南北側的發展，內政部可以卡關卡了好幾年？」

黃國昌批，林淑芬不就事論事，透過扣帽子的方式，說他向財團靠攏，孰可忍是不可忍，真正向財團靠攏的是民進黨，林淑芬有站出來說過一句話嗎？侯友宜為了蘆北蘆南的發展，公開向林右昌喊話，希望內政部不要再卡、要加速審議，請問何錯之有？

黃國昌說，難不成整個民進黨認為侯友宜 ，作為新北市市長在推蘆北蘆南的開發，是在為個別的財團利益量身打造嗎，請林右昌站出來說清楚講明白，贊不贊成林淑芬所說「蘆州南北側都市計畫變更是為了財團」，不要想要用這種潑糞的方式，來移轉內政部在卡新北市市政的事實。

黃國昌表示，另外一個讓人覺得更離譜的事情是，整個民進黨現在為了要遮醜，側翼一條龍、潑糞抹黑的手段都出來了。前民眾黨中央委員張益贍今稱，因為黃國昌岳父的建案就在三重果菜市場附近，所以黃國昌才呼籲蘆州南北側開發，黃怒批，民進黨這種潑糞一條龍的方式，應是為了要幫自己遮醜，連這種不擇手段、背於事實的話都講出來。

黃國昌說，他岳父在三重的建案，2016年就結束、2016完售了，按照綠營潑糞的手法，難道是2024年要為2016年的建案，來大聲疾呼蘆州南北側都市計畫的變更要早日通過？

黃國昌說，民進黨要長進一點，不要找這一種輔導立委參選、輔導到汽車旅館去，而被開除黨籍的側翼，出來潑這種糞，「對，我在講的就是張益贍」。

針對林淑芬邀請辯論，黃國昌酸，民進黨一天到晚為了蹭聲量，喊要跟他公開辯論的人非常多，請林淑芬先抽號碼牌。民進黨也可以統合一下，由民進黨主席賴清德當代表，「我們一次辯清楚，我非常樂意接受，要不然民進黨這些人為了各式莫名其妙的事，一天到晚要找我公開辯論」。