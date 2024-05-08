新竹市田徑場為開放式場域，近期有跑友反應，田徑場自今年3月起接二連三發生竊案，錢包、鑰匙和手機都被偷，管理員甚至還說，「每天至少1起財物遭竊」。警方擴大調閱監視器追查，發現3案均為54歲李姓女子所為，7日將她查緝到案，後續將依竊盜罪移送偵辦。

常到田徑場跑步的邱姓跑友指出，新竹市田徑場改建成為開放式場域後竊案頻傳，懷疑可能是因為田徑場無圍牆可隨意進出，不像竹北體育場還有大門跟保全，從今年3月起，陸續都有跑友反應手機、錢包遭竊，更有人整個包包被偷。

警方擴大監視器追查，發現田徑場竊案均為李姓女子所為，7日已將她查緝到案，訊後依竊盜罪嫌送辦。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

警方表示，自3月起共計3位民眾報案稱運動完後手機、包包及零錢遭竊，勘查現場並向被害人再次確認失竊物品地點，擴大調閱監視器追查，發現3案均為李姓女子所為，行竊後取得現金後即將其餘物品隨地丟棄，隨後騎乘微型電動二輪車逃離現場。警方於7日查緝李女到案說明，後續將依《刑法》竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。

透過監視器畫面可看到，李女先假裝在跑道旁運動，接著就把他人的物品拿走。據了解，李女目前並無正職工作，平時僅仰賴打零工維生，疑似是因為缺錢花用，才會把歪腦筋動到運動民眾的財物上。

新竹市體育場長陳威任說明，新竹市田徑場為開放式場域，目前有24小時保全及裝設16支監視器，體育場會跟警方配合來調整監視器位置，並討論能否設置警察巡邏簽到點，呼籲民眾來田徑場運動不要戴貴重物品，盡量著輕便衣物。

新竹市警局第二分局長林炎巨呼籲，民眾運動時請隨時注意好隨身物品，以免成為歹徒下手標地。如遇可疑人、事、物，請撥打110或至就近派出所報警處理，共同維護財產安全，警方也將持續編排田徑場防竊巡守勤務，提昇見警率達到預防犯罪效果，以維護社區治安。