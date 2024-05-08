這款產品具備 SSD 的速度及可靠性，內容創作者和商務專業人士可輕易從單一、便利的位置，快速備份和存取高解析度照片、影片及檔案。無論是專業攝影或是科技愛好者，數位創作者生產的內容越來越多，更需要靈活的大容量儲存方案，迅速高效的完成更多工作。