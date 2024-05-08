倉佑表示，第一季營收表現若排除已處分之中國無錫子公司的影響，相較去年同期增長21％。受惠於汽車產業轉向新能源車和電動車技術進程，帶動旗下應用於新能源車相關關鍵零組件需求提升，這也促使嘉義廠保持良好產能利用率，在公司落實業務接單結構與定價策略調整，運費回到疫情前水準以及生產效率持續精進等重要策略執行下，效益展開，挹注倉佑第一季營業毛利率32％、營業利益率18％、淨利率26％，皆較去年第四季與去年同期繳出三率三升的好成績。

展望2024年，倉佑維持審慎樂觀看法。根據國外研究機構360iResearch的最新報告指出，預計2023年汽車變速箱市場規模為690.8億美元，2024年將達732.5億美元，且以年複合成長率為6.43％的速度放大，預計2030年將達1,068.7億美元。

倉佑認為，由於汽車變速箱為汽車傳動系統的關鍵部件，將動力從引擎傳輸到車輪，使車輛能夠移動、適應不同駕駛條件，電動車普及下，也創造對新變速箱設計的需求，無疑對倉佑與Tier1汽車零組件供應商保持良好業務開拓空間。

倉佑看好汽車產業持續朝向新能源車、電動車技術進程，有望帶動主要客戶加速電動車新零件之開發的腳步，以目前在手訂單來看，公司目前已有超過10％的營收來自於新能源車產品的挹注。

多個傳動系統關鍵零組件料號之終端應用為高階電動車新車款，雖整體量不如傳統一般燃油車，但產品附加價值高，隨著主要客戶的拉貨力道持續增溫，加上新升級的產品開發腳步不停歇，良好的訂單能見度，將持續為倉佑整體營運帶來長期正向發展。