今年截至目前為止還沒有颱風生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨晚表示，最新模式預報顯示出現颱風訊號，未來10天不排除生成今年首颱「艾維尼」。氣象專家吳聖宇分析2種劇本，如果颱風發展起來且在菲律賓以東轉向，台灣整體降雨可能較少，不過有機會提早帶動西南季風往南海建立；如果颱風沒有發展起來，下周可能延續春雨的天氣型態，且持續到5月下旬前。

吳聖宇在臉書粉專發文指出，目前預報模式對於關島南方海面的熱帶擾動仍存在落差，這個颱風有沒有發展起來，很可能會關係到台灣下周的天氣，如果有發展起來並在菲律賓以東轉向，台灣附近北風到東北風偏強，除了迎風面降雨外，不利於鋒面系統建立，整體降雨可能會較少。

吳聖宇表示，如果颱風沒有發展起來，那麼台灣附近下周有可能會延續春雨的型態，有較弱的鋒面在華南到台灣附近活動，降雨機率高，但雨勢不大。

值得注意的是，颱風如果有發展且在菲東轉向，有機會提早帶動西南季風往南海建立，不過季風建立並不代表梅雨緊跟著馬上就要開始，仍要觀察有沒有利於梅雨鋒面成形的環境；如果颱風沒有發展，台灣以南到南海可能持續副熱帶高壓控制的環境，西南季風無法進入南海，影響台灣的仍是來自北方較弱的鋒面降雨，春雨將持續到5月下旬前。