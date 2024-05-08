國民黨立委徐巧芯近期爭議不斷，近日被爆出2021年曾在京華城附近買一間中古屋，遭疑靠內線消息獲利、該房未來可賣6000萬元，引發討論。徐巧芯今（8日）再度回擊，願意用4000萬元賣出，要的話明天立即交屋，54年老房子，少賺2000萬都沒關係。

徐巧芯表示，政治人物如果買新房子，就會被質疑是不是跟建商有合作？買的是54年中古屋，就會被質疑是不是要都更，「老實說，我根本不想都更，還怕被鄰居說成釘子戶」，買中古屋就是不想要有太高的公設比；她說，「還年輕可以爬樓梯，我身手還很好，爬三樓沒什麼」，這種空穴來風，完全不值一提的惡意抹黑爆料，就是對她及她家人進行人格毀滅。

徐巧芯進一步說，差不多5歲就住在京華城旁邊，那時京華城還沒蓋，「所謂眼光投資精準，是指我5歲就住在京華城旁邊嗎？那我也太厲害，小神童巴菲特？」就連納莉風災，在住家二樓看著京華城變成蓄洪池，從小就在京華城周邊生活著。

徐巧芯也說，不曉得為什麼這些側翼網軍要強迫她在媒體面前講出家庭情況，這是一件非常不道德的事情，可是要回應大家問題，因此不得不說「我的母親是獨居的，而我結婚有家庭後，選擇住在哪裡時，希望住在離媽媽家走路只需要5分鐘的距離，所以相隔一條路這麼遠，這就是當初選擇這間中古屋的原因，沒有其他任何理由，也跟京華城容積率一點關係都沒有」。

徐巧芯批，昨天有網紅造謠，說她在有關京華城放寬容積率的都市設計委員會上有簽名，結果那根本是她的助理代簽，「到底還要放任這些網軍側翼造謠多久？」針對有市議員說她家未來可以賣到6000萬元，徐回擊，「那我今天公開說，我可以用4000萬元賣給這個人，麻煩媒體幫問對方要不要買，要的話明天立即交屋，54年老房子，當時購買價大概是1800萬元，如果大家想要聽信謠言，那我願意少賺2000萬元，賣4000萬元就好」，因為實際上，老房的價格不會有那麼大的漲幅，以及都更非常困難，那是一個54年的老房社區，他們想要都更也都非常正常。