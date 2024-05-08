美光與業界領導業者、客戶的合作，使全新高效能、大容量模組得以在大量伺服器中央處理器(CPU)中獲廣泛採用。這些高速記憶體模組專為滿足資料中心各種關鍵任務應用程式的效能需求而設計，包含人工智慧(AI)、機器學習(ML)、高效能運算(HPC)、記憶體資料庫(IMDBs)、高效處理多執行緒及多核心運算工作負載等。美光128GB DDR5 RDIMM記憶體將獲超微AMD、慧與科技HPE、英特爾Intel、美超微Supermicro等強大生態系統支援。

美光128GB DDR5 RDIMM記憶體現可直接供貨，亦可於2024年6月透過全球指定通路經銷商和分銷商提供。作為其完整資料中心記憶體產品組合的一部分，美光提供廣泛產品選擇，包括DDR5 RDIMM、MCRDIMM、MRDIMM、CXL和LPDDR5x等規格，使客戶能夠為AI和HPC應用程式整合最佳化解決方案，滿足對頻寬、容量和功耗最佳化的需求。

美光副總裁暨運算產品事業群總經理Praveen Vaidyanathan表示，美光將憑藉這項最新的量產出貨里程碑繼續引領業界，向客戶提供在所有主要CPU平台獲認證的大容量RDIMM記憶體。AI伺服器現在將能配置美光的兩款記憶體，為24GB 8層堆疊 HBM3E(與GPU相連的記憶體)和128GB RDIMM(與CPU相連的記憶體)，以提供記憶體密集型工作負載所需的容量、頻寬和功耗最佳化的基礎設施。

AMD資深副總裁暨伺服器業務部總經理Dan McNamara表示，與美光合作的核心宗旨為透過高效能記憶體提升資料中心基礎設施的能力，以滿足運算密集型工作負載。透過此次合作，我們的共同客戶現在能採用超微EPYC CPU伺服器，並從中受惠於美光大容量DDR5記憶體所帶來的優勢，滿足現代資料中心所需的效能和效率。

英特爾記憶體暨IO技術副總裁Dimitrios Ziakas博士表示，美光128GB DDR5 RDIMM記憶體是首款採用32Gb單片DRAM的大容量DIMM，現已通過Intel平台記憶體相容性認證，可用於第四代和第五代Intel Xeon處理器。擁有32Gb密度的DDR5 DIMM加速關鍵伺服器和AI系統的配置，為搭載Intel Xeon處理器的系統帶來了關鍵的效能、容量以及最重要的能源效率優勢。