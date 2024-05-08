台南旅遊有新創舉！今年6月起首創推出「盲盒遊程」2大主題「海洋美食之旅」、「鹽田美食之旅」，共2梯次80個名額，全程搭雙層巴士體驗台南風情、美食，但事先保密遊程，目前僅透露價格，內容「一定讓人很驚喜」！

市長黃偉哲說，盲盒遊程是全新挑戰，信任的是台南這個品牌，跟過年抽福袋一樣，雖然不知道內容是什麼，但他掛保證「台南盲盒遊程保證物超所值、CP值超高」。

台南市政府觀光旅遊局今天宣布6月起連續4個月將推出盲盒遊程暨雙層巴士美食之旅，除了2梯次盲盒遊程，還規畫6大雙層巴士主題遊程共計18條路線，走訪台南山區、海邊。

觀旅局長林國華說，20條路線將帶著遊客搭雙層巴士暢玩台南，一路品嚐包括在地名店、星級下午茶、米其林必比登、海鮮美食、水果美食等，吃遍山區、沿海、田園，另也搭配散步導覽、遊船、農事體驗等活動。

黃偉哲說，透過盲盒遊程及雙層巴士之旅，廣邀各界暢玩台南好山好水，這雖然是試驗性質，但台南觀光品牌值得信任，相信體驗過盲盒遊程的遊客一定會推薦更多親友來台南旅遊。

觀旅局表示，盲盒遊程首梯預計6月8日啟程，盲盒及雙層巴士美食之旅報名資訊即日起也會不定時公布於「台南旅遊網」，由於名額有限，歡迎民眾密切關注。