民眾黨立委黃國昌日前因蘆洲南北側都市計畫案中的三重果菜批發市場設置案，與民進黨立委林淑芬交鋒；民進黨發言人吳崢今表示，侯友宜為了建商超過1500億都更案的利益，把果菜市場搬到蘆洲，犧牲蘆洲市民權益，黃國昌為虎作倀，難道是為了新北市長選舉爭取侯友宜支持嗎？

黃國昌聲稱蘆洲都市計畫卡在中央，卻被打臉根本不了解地方狀況搞烏龍，民進黨發言人吳崢、立委林淑芬、新北市議員顏蔚慈今（8）日召開「貼侯求官挺財團 黃國昌出來打球！」記者會，要求黃國昌委員出來面對，不要對新北市政胡言亂語、亂噴政治口水，跟蘆洲市民作對。

林淑芬大酸，感謝黃國昌無知的大放厥詞說中央卡蘆洲發展，才能讓其中的不公不義被看見。三重果菜市場移到蘆洲，原用地將全部成為商業區，而都更案擁有最大土地所有權的新北市府，卻將主導權交由利百代這間公司主導，且這塊地的容積率高達660％，以市價一坪80萬來計算總樓地板價值，市值超過1500億。

她說，揭弊專家黃國昌，為了建商1500億以上的利益大推一把力，黃國昌要蘆洲人犧牲公園變成批發市場，黃國昌踐踏蘆洲人陷於交通塞車的夢靨中，事後被發現罵了還無辜裝說「不知道」，這就是以專業自稱的黃國昌嗎？侯友宜的選址與程序是不是圖利廠商，黃國昌平時看到黑影就開槍，現在一隻鬼就在這裡，抓鬼大隊長黃國昌快來抓鬼！

吳崢表示，黃國昌無知、瞎扯，竟還大言不慚稱林淑芬不知基層心聲。事實上，林淑芬從1998年開始擔任蘆洲在地民代，更從頭到尾關注蘆洲都市計畫，2019年級開始辦理說明會、多次發文地方中央政府、參與審查，甚至參與侯友宜地方茶會，整個都計黃國昌一次都沒參與，只關心蘆洲一個月，就對侯友宜照單全說，犧牲蘆洲人。

吳崢說，黃國昌這次面對林淑芬的公開辯論戰帖，再次顧左右而言他，質疑別人很大聲，自己亂講完就消失。誠摯邀請黃國昌，就蘆洲都市計劃案與三重果菜市場搬遷與林淑芬公開辯論，不要因為不了解地方市政被戳破就神隱怯戰。

顏蔚慈說，新北市府在計畫說明中提到，三重果菜市場是新北市府少數位於三重市中心的土地，價值連城，若依過去設計恐浪費市府資產。 過去黃國昌誇口最會監督，也曾對侯友宜公開批評「難道新北市民沒有提出質疑的權利」、「邀請侯友宜公開辯論」、「侯友宜應開大門走大路讓大家問到飽」等言論，現在對於蘆洲都市計畫，難道不應讓市民問到飽？