陳姓男子透過交友軟體認識1名15歲少女，他取得少女露胸照後恫嚇得拍性影像，少女嚇得乖乖照辦，事後報警提告。陳男辯稱他不知道少女未成年，不過法官斥責，他竟模仿韓國N號房犯罪方式，依犯以脅迫使少年自行拍攝性影像罪，處有期徒刑7年4月。可上訴。

判決指出，陳姓男子於2022年5月29日透過交友軟體，結識1名15歲少女，雙方再互加Instagram及LINE好友，陳男取得她露胸照片，未料，陳男卻以此來恫嚇少女，如果不配合拍性影像，就要將照片傳給她的好友，少女相當害怕，只能乖乖配合，用手機拍下2段裸露胸部、性器等影片，再傳送給陳男。

事後少女報警，陳男自稱不知道少女未成年，辯護律師也稱，該交友軟體需18歲以上才可使用，對話也沒告知，直到傳送性影像後，他詢問少女，才知道對方僅15歲。

但法官認為，LINE對話截圖，少女大頭貼雖部分面容為口罩遮掩，可約略見其素顏樣貌，稚嫩氣息未脫，且LINE個人頁面中，就有生日圖樣及文字，而事發他得知少女年齡後，他還回「讚」貼圖，知道少女報警後他還表示「可以不要提告嗎」、「這一次我會進去關的」

法官審酌，陳男透過交友軟體，竟模仿韓國N號房犯罪方式，脅迫少女自拍，經少女請求放過仍不予理睬，所為實對少女身心健康及人格發展產生不良影響，犯罪手段低劣，加上他就曾與未滿16歲少女性交，遭緩起訴，不到1年又犯案，考量與少女和解，依犯以脅迫使少年自行拍攝性影像罪，處有期徒刑7年4月。可上訴。

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