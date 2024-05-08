路透引述消息人士透露，相關行動導致愈來愈多的本地公司撤回IPO申請。大陸證券監管機構表示，其目的是確保只有高品質企業或政府更為看重行業的公司，才能進入市場。

大陸證監會繼3月收緊對首發企業現場檢查規定後，7月公布，今年將對20％首發企業進行現場檢查，這是去年目標的4倍。報導指出，大陸加大對候選首發企業的審查力度，使原先於去年還蓬勃發展的IPO市場感到不安，迫使許多公司放棄上市計劃，投資銀行也不得不裁員減薪。