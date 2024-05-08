路透引述消息人士透露，相關行動導致愈來愈多的本地公司撤回IPO申請。大陸證券監管機構表示，其目的是確保只有高品質企業或政府更為看重行業的公司，才能進入市場。
大陸證監會繼3月收緊對首發企業現場檢查規定後，7月公布，今年將對20％首發企業進行現場檢查，這是去年目標的4倍。報導指出，大陸加大對候選首發企業的審查力度，使原先於去年還蓬勃發展的IPO市場感到不安，迫使許多公司放棄上市計劃，投資銀行也不得不裁員減薪。
消息指出，大陸監管機構正在審查過往商業交易，其中包括高層的個人銀行帳戶，以此加強對希望首次公開發行（IPO）企業的檢查，減緩新的資本募集步伐，並促進二級市場的發展。
路透引述消息人士透露，相關行動導致愈來愈多的本地公司撤回IPO申請。大陸證券監管機構表示，其目的是確保只有高品質企業或政府更為看重行業的公司，才能進入市場。
大陸證監會繼3月收緊對首發企業現場檢查規定後，7月公布，今年將對20％首發企業進行現場檢查，這是去年目標的4倍。報導指出，大陸加大對候選首發企業的審查力度，使原先於去年還蓬勃發展的IPO市場感到不安，迫使許多公司放棄上市計劃，投資銀行也不得不裁員減薪。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。