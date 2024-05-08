針對北士科案、京華城案，台北市議會分別設立專案調查小組，可能將約詢前台北市長、民眾黨主席柯文哲，柯則回嗆，很多議員是要作秀、博聲量。對此，台北市議員游淑慧表示，都發局已經鬆口，「京華城案絕對不是由下而上簽上去，而是由上而下」，且8年來每年都有30至50個案子排入都委會審查，只有京華城案是一路往上簽到市長室、由市長核章，柯文哲先前稱市長不管個案的容積率，但柯就是管了京華城。

游淑慧昨在節目《關鍵時刻》表示，北市府每個月都會開1次都委會，每次3到5個案子，一年大約30到50個案子，都是都發局幕僚自己決定哪些案子能到都委會排審，只有京華城一個案子是一路簽到市長室、由市長核章。

游淑慧也指出，台北市都發局長已經連續一個禮拜到議會備詢，最近終於鬆口說「京華城案絕對不是由下而上簽上去，而是由上而下」，柯文哲、民眾黨稱收到很多陳情都會交辦下去，但是她問都發局得知，像這樣從市長室交辦的案子，八年來只有這一件，她也看過那張特別寫的交辦單，上面有市長核章、列管公文號碼，這就代表著市長關心、市長交辦。

游淑慧也指出，都發局當然知道意思，但不敢自己決定，所以京華城案能否排進都委會，一路從都發局、市府秘書長、副市長都不敢決定，直到送到柯文哲手上，但柯根本不是都委會成員，理論上根本不需要批，但柯文哲還是核章，讓京華城案排入都委會、還同意這個容積率。

游直言，柯文哲自己說「台北市長不會管到某一個個案的容積率」，但柯就是管了京華城案，台北市每天處理多少個案的容積率，「只有這個案子是市長親自核章」。