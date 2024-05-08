由聯勤招待所改建的「美村綜合服務園區」，施工進度目前達37％，預計明年下半年完工。台中市長盧秀燕今天前往視察表示，園區以「局部保留、新舊共融」設計，3大困難點是保留老樹情況下拆除、保留舊牆面施工及呈現人文效果等，完工後將提供市民社會服務、嬰幼兒托育、親子運動等社福基地。

美軍聯勤招待所的前身是美軍俱樂部，見證中美協防歷史建築，經國防部無償移撥給中市府，公民團體多次抗爭要求保留原建築、老樹，經多方整合規畫改建為「美村綜合服務園區」，設計獲第「25屆國家建築金質獎」，將做為多元社會福利服務空間，預計2025年4月完工，盧秀燕今天前往視察。

由聯勤招待所改建的「美村綜合服務園區」，施工進度已達37％，預計2025年下半年可完工，台中市長盧秀燕（前排左）8日前往視察。（陳淑芬攝）

由聯勤招待所改建的「美村綜合服務園區」，施工進度已達37％，預計2025年下半年可完工，台中市長盧秀燕8日前往視察。（陳淑芬攝）

盧秀燕細數與聯勤招待所過往的經驗與故事，並指出，用地早在2021即交給市府，她擔任市長盤點時發現，整合再生非做不可，雖建築老舊，但腹地大，規畫有3大兒童功能，包括有兒童暨國民運動中心、公托、親子館，並有市民服務中心、長照設施及服務、志工場域等。

盧秀燕表示，聯勤招待所未達文史古蹟，但的確是重要的台灣歷史及生活相關建築，「美村綜合服務園區」保留美軍招待所意象，且設計用心，前兩任市長規畫龐大，都要砍樹；她則要求盡量保留老樹，維持生態成為樹林中的建設。

建設局長陳大田表示，「美村綜合服務園區」是一個指標案，地下開挖時，舊薄牆搖擺危險、經拉地錨維持結構穩定，去年已完成復土，目前已打好1樓的樓板，工程進行順利已達37％，預計明年下半年可完工。

台中市建設局表示，該工程在2022年9月間開工，總預算7億7526萬餘元，興建規模為地下3層、地上4層的鋼筋混凝土造。1樓規畫親子館、世代共融機基地，2樓為婦女發展基地和公設民營托嬰中心，3樓為非營利組織和志工發展服務中心，4樓保留規畫兒童運動中心，提供共享多元空間；地下3層則規畫為停車場。