2024「高雄拍」《晚風》上月底殺青，金鐘視帝游安順偕「型男CP」張洛偍、楊宗昇以及羅茂銓上演台式「同志家族物語」，描述男同志伴侶張洛偍和楊宗昇在婚禮前夕，楊宗昇的準岳父游安順，和他青春期的兒子羅茂銓上演一段心照不宣的「姻親」交流，流露同志家人從焦慮到釋懷的動人光景。

導演江宗傑曾以同志短片《柴哥與喵弟》獲日本那須短片節首獎，去年以老年離婚為題的《大日子》勇奪台北電影獎最佳短片，新作《晚風》延續江宗傑的同志與婚姻主題，精彩創作後同婚時代的新家庭關係。

江宗傑表示，早在同婚法通過前就有拍攝此片的想法，「2019年5月17日三讀通過同婚法，在那之前的同志婚宴還只是形式，目前專法通過5年了，但想婚的同志一切都順利了嗎？」不同於《柴哥與喵弟》的劉冠廷演繹不能公開的苦情同志，《晚風》的同志伴侶順利步入了婚禮，兩位準新郎由《月老》型男楊宗昇和《青春並不溫柔》學長張洛偍演出，一起攜手走向紅毯。

雖不似李安《囍宴》的劇情那般曲折，但《晚風》的婚宴內外也有十分複雜的調度，對劇組來說充滿挑戰性。繼《大日子》之後再次與江宗傑合作的游安順，這次除了演出台灣父執輩的固執，也多了老父親和兒子衝突後的自省。如果《晚風》的情節發生在現實生活中會如何？游安順笑說：「我已在《晚風》中預先演過有同志兒子的父親了，如果我的孩子真的是gay，我想也只能接受。作為家人終究要和解，要給彼此祝福。」

如果爸爸的再婚對象是男人該怎麼做？演出高中生兒子的羅茂銓認真思考後回答：「這問題我想了很久，即使我不喜歡父母再婚的另一半，我還是會尊重他們的決定，因為那是他們的感情與人生。」

飾演游安順兒子的張洛偍坦言：「如果我是同志，應該不會勉強家人接受這件事。如果爸爸不想參加我的婚宴也沒關係，我想家人可以各過各的生活。」面對同樣的問題，張洛偍的另一半楊宗昇則說：「雖然同婚合法了，但在目前的社會中，同志結婚仍然備受壓力，我不確定自己能不能像片中的角色一樣勇敢。」最後，張洛偍與楊宗昇這對《晚風》CP不約而同地表示：「未來期待能接到BL戲劇的演出機會，因為任何性向的愛情都不是問題！」