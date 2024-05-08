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獨行俠在西區準決賽G1慘敗給雷霆，東契奇（Luka Doncic）賽後被媒體問及此戰的進攻表現，他說：「誰在乎啊，我們輸了，我們該做的就是下一場要打得更好，專注在籃球上，把球投進去。」東契奇19投僅6中，拿下19分9助攻，雷霆主控亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）貢獻全場最高29分9籃板9助攻，率隊以117比95大勝。

東契奇和亞歷山大都是本季年度MVP入圍者，另一位是金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic），當選者將於9日揭曉。東契奇例行賽寫下驚人的場均33.9分（得分王）、9.2籃板、9.8助攻，亞歷山大在這場「MVP對決」先聲奪人。不過主要負責看管東契奇的是雷霆後衛托特（Luguentz Dort）以及替補後衛華勒斯（Cason Wallace），讓東契奇施展不開還出現5次失誤。

獨行俠另一位後場大將厄文（Kyrie Irving）攻下全隊最高20分，他在第3節中途的三分彈將比數追到1分差距，不料雷霆叫暫停之後，連續5次外線出手全數命中，將領先又拉開到兩位數。手感較佳的厄文試圖在末節反撲，但又遭到雷霆三分雨襲擊（全場命中16顆），最後愈輸愈多。