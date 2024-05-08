基隆民眾貼社團爆料，環保局一輛垃圾車日前進入天外天焚化爐時，駕駛疑似未注意而輾過1隻躺在路中的黑狗，狗狗疑似受傷而逃離現場，目前下落不明，網友紛紛表示非常憤怒，打爆動物保護防疫所和議員電話；環保局表示，已第一時間與警方合作調查釐清責任，最重懲處將開除該駕駛；動保所則表示將依違反《動物保護法》移送法辦。

爆料者表示，日前該輛環保局垃圾車進入天外天垃圾場時，輾過馬路上1隻黑狗，當時黑狗還起身一躍跳進草叢，事後天外天焚化爐人員調閱監視器，才知遭到垃圾車輾壓，尋找發現黑狗受傷嚴重、疑似送醫不治。

爆料者除將影片貼上社團，還痛批環保局未處置肇事者，甚至追查影片流出的吹哨者。許多民眾駡翻表示「太過分了」「太可惡」，但也有民眾說，飼主放任狗兒在大車出入地點也不對，也有民眾不滿，打爆動保所和議員電話。

針對該撞傷狗事件，基隆市警局、動保所及環保局8日召開記者會說明。動保所長陳柏廷表示，該案李姓駕駛已到案說明，將依《動保法》移請基隆地方檢察署偵辦，可處2年以下有期徒刑，並科20到200萬罰金；但小黑狗被撞受傷後迄今並未發現，因此也無法確認是否傷重不治，動保所正積極尋找犬隻下落，民眾若發現傷狗麻煩聯繫動保所。

至於撞傷狗的李姓駕駛則喊冤，表示4日下午4點多，開著垃圾車返回焚化爐時，沒看到躺在車道上小黑狗，也並非故意要撞小黑狗，希望司法還他清白。

環保局長馬仲豪表示，對該事件非常震驚，昨晚透過社群媒體得知此事後，環保局與警方第一時間合作，昨晚已進入焚化廠保全證據了解實情。馬強調，市長謝國樑非常重視，指示要全力追查，務必把所有細節釐清。而當下司機感覺有壓到東西下車查看，但沒發現異常，就沒再追查。

馬仲豪說，該案屬於嚴重動保案件，除了刑事上的責任，請動保所與警方能夠盡快釐清外，環保局也會靜待調查結果出爐後，進行行政上的必要懲處，最重將予以開除。此外，對於同仁執勤中造成事件感到非常遺撼，已介入調查，並加強宣導駕駛應遵守速限注及注意路況。

國民黨市議員韓世昱表示接到民眾陳情，他說，民眾很關心犬隻受傷致死的問題，也反映東信路、東光路垃圾車的車速太快，希望垃圾車能依速限減速慢行。