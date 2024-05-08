歐銻銻娛樂、斯翠明科技涉協助北京愛奇藝在台進行業務，遭檢依違反兩岸條例起訴時任歐銻銻高層的范立達、趙善真、楊鳴等3人，士林地方法院一審判決3人，檢提上訴，台灣高等法院二審認定，歐銻銻等公司直接聽命於北京愛奇藝公司，將楊、范依非法為業務活動罪判刑5月，趙判刑3月，都可易科罰金。可上訴。

判決指出，楊鳴前受僱大陸地區營利事業北京愛奇藝公司擔任高級副總裁，由楊鳴擔任負責人、趙善真擔任財務主管，2015年10月8日在台設立歐銻銻公司，范立達在同年11月10日起擔任歐銻銻公司登記負責人，與楊鳴共同掌理該公司業務。

北京愛奇藝公司則自2016年1月20日起，陸續匯入資金供歐銻銻公司在台從事北京愛奇藝公司之業務活動。後來，經濟部投資審議委員會懷疑歐銻銻公司營運資金來源，楊鳴、范立達、趙善真即依北京愛奇藝公司指示，以趙善真為登記負責人，2020年6月15日成立斯翠明公司取代歐銻銻公司。

楊鳴、范立達則以顧問身分實際掌理該公司，接續由斯翠明公司在台從事北京愛奇藝公司業務活動。

檢方起訴後，士林地院一審判范立達等3人無罪，檢不服提上訴，高院二審認為，歐銻銻公司與斯翠明公司之人事、預算、業務、財務、組織等，都直接聽命於北京愛奇藝公司，而為北京愛奇藝公司非法在臺從事業務活動之工具，范等人犯行明確，觸犯修正前兩岸人民關係條例之非法為業務活動罪。

高院考量，范等人之分工情節等情況，將楊鳴、范立達依非法為業務活動罪，各處有期徒刑5月，趙善真判處有期徒刑3月，都可易科罰金。可上訴。