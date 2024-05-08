易華電表示，隨著時序進入旺季，加上客戶在0403花蓮強震後加大回補庫存力道，挹注公司4月營收持續成長。展望後市，在旺季效益帶動下，易華電預期第二季單月營收應可望緩步走揚。

易華電坦言，COF市場受市況影響甚大、且存在供需過求問題。隨著產業下行周期告一段落，目前市況已回穩並緩步復甦，預期下半年市場需求可望逐漸好轉，並看好Micro LED應用將成為未來營運轉機。

易華電表示，公司的捲料式生產製程，搭配住友電木（Sumitomo Bakelite）的特有載板材料，已可量產高精度雙面載板，成為可對應Micro LED MIP製程中的載板最佳選擇，目前已取得客戶訂單、將自5月起開始出貨，客戶提出的明年需求為每月8萬條。

易華電表示，目前公司雙面Micro LED載板產能為每月2萬條，主因濕製程月產能雖有15萬條，但雷射鑽孔月產能僅2萬條，為短期產能瓶頸，而單條Micro LED顆數為每條3.2萬顆，公司目前已接單20萬條，生產將持續滿載至2025年首季。

對此，易華電已規畫擴增雷射鑽孔產線，機台預計明年中裝機、下半年雙面法產能瓶頸可望有效改善，屆時可望對整體營運帶來較顯著貢獻，同時已有兩岸一線廠商接洽此產品設計，預期除了COF本業外，將是今年至明年帶動公司營運成長的主要動能。