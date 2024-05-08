民進黨台北市議員林延鳳、顏若芳7日質疑，前台北市長柯文哲任內的南港轉運站BOT案由新光人壽得標，卻進度延宕，恐有圖利財團之嫌。對此，民眾黨發言人李有宜今（8）日表示，議員編故事功力令人佩服，請不要看到特定廠商就無限幻想，找柯文哲來救援，應該具體要求蔣市府硬起來。

李有宜今批，不管是士北科還是南港轉運站，議員遇到特定廠商就預設立場，無限上綱指控「圖利」，編故事的功力實在令人佩服；若議員質疑廠商的工程進度延遲，請用力督促「現任」的蔣市府運用公權力，要求廠商如期改善。

李有宜指出，南港轉運站BOT案於2022年11月開工，同年12月蔣市府就任，議員也知道公運處在今年2月21日就要求新壽提「原興建期限之預定進度」，但新壽卻相應不理，也就表示該案若有工程遲延，蔣市府應該就契約之相關工程時程與罰則，追查並督促廠商的進度。

李有宜強調，台北市政府已經換市長了，請議員不要看到特定廠商就無限幻想，「柯維拉」找柯文哲來救援，應該具體要求蔣市府硬起來，否則台北市民會很疑惑，議員是不是找錯人了？