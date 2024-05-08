立法委員陳菁徽8日與張嘉郡委員、李彥秀委員於立法院舉行「乳癌防治乳您所願 健康是送媽媽最好的禮物」記者會，邀請財團法人中華民國乳癌病友協會黃淑芳理事長等病友代表與會，分享病友支持服務經驗。並共同提出乳癌篩檢年齡下降至40歲；提供醫療型凍卵補助；結合社區增加乳癌衛教可近性等3項政策倡議。

陳菁徽表示，行政院在2018年7月通過五年期的「我國少子女化對策計畫（2018年－2022年）」，並在2021年時延長實施至2024年底。但放眼現在的少子女化國安危機，卻依然沒有起色。舊內閣即將交替，新內閣即將上台，陳菁徽質疑少子女化對策將何去何從，更擔心因新舊政府交接而延宕。

陳菁徽說，根據國際生育醫學會（IEFS）於2022年的最新調查，86個國家的自願登錄結果中，至少有30個國家已透過政府經費，挹注民眾因「醫學理由」所衍生的凍卵經濟支持措施；另有部分國家藉由私人保險支應非醫學理由的凍卵經費。我國則在去年5月4日衛福部的專案「凍卵補助可行性」報告中，坦承「參考各國政策…若政府要補助，或可優先評估補助醫學理由的凍卵」，陳菁徽批評為何政府至今仍未啟動評估？政策牛步恐耽誤解決我國少子化的黃金時間。

陳菁徽認為，台灣女性癌症發生率首位就是乳癌，乳癌也是死亡率第二的癌症，它就像一頭犀牛，在許多女性朋友不清楚也不知該如何面對時，生活和家庭就被它撞得偷暈目眩。陳菁徽允諾提案要求衛福部「在113年度第三季前完成『對我國民眾補助醫學理由凍卵之評估作業』，並同時寬列含公務預算在內之預算財源，預備於114年度開辦補助我國民眾醫學理由凍卵之施政作為」，並儘速完成癌症新藥基金可行性報告，亦會持續在篩檢年齡下修至40歲、提供心理支持資源、年輕病友生育保存機制等議題發聲努力，一起打造粉色防護罩，對抗粉紅灰犀牛，守護婦女健康權益。

李彥秀指出，乳癌是台灣女性發生率最高的癌症，更位居女性十大癌症死因第3位。國內乳癌患者數為M型化成長，且是我國年輕族群發生率最高的癌症，好發年齡甚至早於歐美。但受限於現行政策僅提供45歲以上或40歲以上有家族史女性公費篩檢，造成部分年輕乳癌患者未能即時發現罹癌。以數據為例，相較於45歲以上族群，40到44歲女性乳癌發生率呈現顯著下降。然而，並不是因為40到44歲女性更為健康，而是因缺乏篩檢，以致錯失治療良機。

李彥秀接著表示，年輕女性也因為生理狀態緣故，較不容易藉由觸診或X光攝影方式發現乳房腫塊，也可能因為工作原因，而疏於接觸到正確的衛教知識。根據調查，有61.5％女性缺乏定期進行乳癌篩檢的習慣，主要原因是自認不需要篩檢、自認不是高危險群或不知道要篩檢，這都在在凸顯正確衛教的重要性。

張嘉郡表示，晚婚已經是不可逆的趨勢，包含她自己在內也是晚生、晚育的女性之一，凍卵是與時間賽跑，為了避免因為治療而錯過生育的黃金時期，我極力主張經過醫師評估因治療而影響生育功能的年輕病友，政府應提供凍卵相關補助，增加病友更多的彈性和自主權，確保生育的平等權。