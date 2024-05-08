睡眠呼吸中止症患者接受手術改善鼻中膈彎曲，增加呼吸道暢通。（蕭嘉蕙攝）

台東馬偕醫院耳鼻喉科醫師沈廣軒（右）建議患者可使用正壓呼吸器，使呼吸道在睡眠期間維持暢通。（蕭嘉蕙攝）

睡好治百病！據統計，台灣患有睡眠呼吸中止症人數逾40萬人，但近9成患者未積極治療，輕則出現嗜睡、頭痛、高血壓等症狀，重則恐猝死，台東馬偕醫院耳鼻喉科醫師沈廣軒建議採綜合治療，以功能性鼻整形、正壓呼吸及減重，達到長期療效。

台東林姓男子長期受睡眠品質差和體重增加困擾，日日精神不濟，求診耳鼻喉科，醫師診斷發現患有尾端鼻中膈彎曲及重度睡眠中止症，接受內視鏡矯正手術，搭配使用正壓呼吸器，不僅改善呼吸功能，夜夜好眠，也促進新陳代謝，體重逐漸減輕。

台東馬偕醫院耳鼻喉科醫師沈廣軒說明，睡眠呼吸中止症（OSA）是睡眠時，呼吸道肌肉過度放鬆、頸部外脂肪重量或口腔結構問題，導致呼吸道狹窄，造成呼吸變淺、費力，嚴重會使氣管完全阻塞，睡眠呼吸中止。

沈廣軒指出，結合多種治療手段可改善睡眠呼吸中止症患者症狀，首先以功能性鼻整形改善鼻部結構，增加呼吸道暢通；其次，睡眠時使用正壓呼吸器，提供持續壓力氣流進入呼吸道，預防呼吸中止；最後則是適度減重，減輕體重對呼吸功能的負擔。

研究顯示，超過50％患者接受組合治療後獲得顯著症狀改善，同時也改善心血管代謝健康問題；目前正壓呼吸器尚未納入健保給付，自費價格約5萬至6萬元。