台灣《氣候變遷因應法》上路後，首份「氣候變遷科學報告」正式發表，報告指出，若全球暖化持續惡化，未來夏季可能長達7個月；海平面上升，雲林、台南、基隆等3縣市被淹；極端暴雨成為常態，連農作物產量都受影響。

由中研院特聘研究員許晃雄、中央大學教授李明旭主編的《國家氣候變遷科學報告2024：現象、衝擊與調適》8日發表。報告指出，如果暖化越來越嚴重，在無法有效控制溫室氣體排放的情況下，台灣夏天可能長達7個月，高溫逾攝氏36℃的天數一口氣增加75天。

不僅水稻、玉米等農作物產量下滑，水產品也受衝擊，如海溫上升攝氏1℃，小卷漁獲量可能下降15%；暖化2℃，文蛤養殖風險增加。

另外海平面上升，雲林、台南、基隆3縣市的溢淹面積顯著增加；連續不降雨日數越來越多，豐枯水期差距擴大，且乾旱事件的強度及頻率提高，「極端暴雨將成為常態，恐怕每10年就發生一次」。