為推廣嘉義大埔地區的獨特飲食文化，由縣府綜合規劃處輔導，嘉義縣大埔鄉提出以「大埔餐桌」為核心主軸的地方創生計畫，結合漂流木提琴村、山光水景、生態旅遊產業等地方特色，並獲文化部核定補助100萬元，推出包括木瓜糕、筍仔包及筍仔水餃等11道在地風味餐食，每一道都令人食指大動，搭配湖光山色美景，是來大埔才能享有的美好「食」光。

大埔鄉提出以「大埔餐桌」為核心主軸的地方創生計畫，推廣嘉義大埔地區的獨特飲食文化。（圖／嘉義縣綜規處）

嘉義縣長翁章梁指出，大埔的地理條件特殊，有曾文水庫之外又有淺山，一方土水養一方人，一個地方適合種植什麼，就容易發展出地方的特色美食，大埔的竹筍就很有特色，投入地方創生計畫後開發出不同佳餚，竹筍入菜口味清爽又特殊，讓水餃、雞湯等常見的食品增添不一樣的風味，搭配山水美景、漫遊步調，是旅遊玩樂的好選擇。

翁章梁品嚐大埔不一樣的水餃。（圖／嘉義縣綜規處）

綜規處指出，本項計畫向中央提報「淺山開發史的味道-山城湖景飲食文化產業」案獲核定補助100萬，導引在地青年回巢投入地方創生，縣長翁章梁也前往大埔鄉品嘗特色風味佳餚，在一一品嚐後，大力推薦全國遊客前來大埔一遊，才能親身感受這般好滋味。

山城湖景品嚐風味佳餚 「大埔餐桌」地方創生計畫上菜。（圖／嘉義縣綜規處）

返鄉青年，同時也是和平社區發展協會秘書吳柏頤表示，大埔在地有麻竹筍、木瓜糕、破布子、跑山雞等特色料理，協會更以貨櫃再造廚房出餐，如果想預訂品嚐，可上Facebook搜尋「和平社區發展協會&大埔愛樂」粉絲專頁或直接電話聯絡（吳秘書 0966-877146），來到這裡就可為您安排一條龍的住宿、玩樂、吃美食服務。