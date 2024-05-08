桃園市一個月內發生35起大規模停電，國民黨立院黨團開記者會質疑，桃園各區儼然成了全台「分區停電」示範區。黨團書記長洪孟楷質疑，難道台灣現在電網脆弱到必須要輪流停電、跳電、限電？這是不是自證台灣電力真的有所不足？將要求準閣揆卓榮泰上任後到立院針對能源問題做專報。

洪孟楷指出，即便台電基層員工日夜不分積極搶修，仍舊無法改變沒有足夠的電力讓國人使用，這不是台電基層員工要承擔的責任，而是整個民進黨政府到底要不要跟國人說清楚，錯誤的能源政策到底要不要改變？

洪孟楷表示，針對台灣系統性整體能源政策，要求即將上任的行政院長卓榮泰，到立法院先針對「台灣能源系統性問題」進行專案報告，一次跟國人說清楚電力到底要不要調整？

國民黨立委萬美玲也具體要求經濟部和台電，再發生大規模停電，必須組成「停電、跳電專案調查小組」，邀請外部專家學者，共同調查停電、限電原因，提出穩定供電方案，給國人一個交代。

國民黨立委呂玉玲質疑桃園停電是有計畫性？在桃園偷偷分區供電以利全台配電調度，掩蓋電力吃緊的事實？民進黨政府的穩定供電，變成世紀大笑話。國民黨立委魯明哲也質疑，今天桃園市各區跳電、分區停電之後呢？要換哪一個縣市？

國民黨立委牛煦庭質疑，因為錯誤的能源政策，導致台電虧損到無法補足人力、更新設備，且桃園市對電力貢獻從沒有少過，包括大潭電廠、國光電廠、長生電廠、華亞氣電、大園氣電，邊界區域新桃電廠、林口電廠，幾乎都是火力電廠，讓桃園人忍受空污之苦，結果電網品質還這麼糟糕。