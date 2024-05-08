桃園4月停電35次，未料台電竟稱「沒有1戶重複」，引發爭議。國民黨立委王鴻薇則以數據分析，直言桃園有將近一半的人口都遭遇到停電，直嗆「桃園人到底是欠你台電什麼，要遭受這樣的待遇？」

桃園近月堪稱停電「重災區」，讓市民苦不堪言。桃園市副市長蘇俊賓日前也提到，今年4月份，桃園停電次數35次，平均每日1.16次，受影響戶數平均更達到2297戶，受影響戶數共29萬4274戶，每次平均1721戶。

然而，台電桃園區營業處對此則回應，4至9月屬高風險停電期，感嘆因能源議題、政黨轉替、地震和強降風雨而被放大，強調沒有一戶是重複停電。

對此，王鴻薇今發文痛批，台電這番話這好像是要桃園市民不必抱怨，要感謝台電只讓人停一次電，沒有第二次，大家要感謝台電。

即使台電說法屬實不重複，王鴻薇強調，1戶算最少3個人，等於桃園一個月有將近100萬人都經歷停電，整個桃園人口也才約230萬，一個城市將近一半的人口都遭遇停電，痛批「桃園人到底是欠你台電什麼，要遭受這樣的待遇？」