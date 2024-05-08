不少家庭會建立LINE群組，方便維繫感情，一名女子表示她家的LINE群組名為「X公館」，好奇問網友們都取什麼名？除過去網友提過的「我們這一家」、「We are family」外，也有不少網友取名「肥牡蠣」，是英文的Family諧音，讓一票人讚有創意。

原PO前天於PTT女版指出，LINE家庭群組取名為「Ｘ公館」，她自認非常無聊，近日她無意間得知朋友們的家庭群組是用家裡所有成員的生肖組成，名為「豬雞牛龍大亂鬥」，她覺得很有趣，問網友大家的家庭群組名？

過去最多網友用「我們這一家」、「We are family」，但在原PO的這篇貼文下，發現不少家庭群組會取「肥牡蠣」（和Family諧音），讓人大讚有創意又有記憶點。

此外，也有一票人會用姓名，例如父親姓黃、母親姓葉，群組名就叫「葉黃宿」；父親姓朱，群組就以「朱眷」命名；母親名麗英，群組名叫「麗英宅。」