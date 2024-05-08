由游安順、張玉嬿、楊子儀、臧芮萱組成的第七季《花甲少年趣旅行》，4人結伴到桃竹旅行。少年組的楊子儀和臧芮萱接受專訪，表示對張玉嬿印象翻轉，楊子儀笑說：「從小看玉嬿姐的林黛玉和花系列長大，和她旅行後直接圈粉，這位姐姐真的太太太可愛了！相信大家看完節目也會想要把她當寵物養。」

臧芮萱說，事前擔心自己安排的行程太戶外，以為像住在雲端上仙女的張玉嬿會不敢玩，「沒想到玉嬿姐非常勇於嘗試，那天我帶大家溯溪，她跟我們一起跋山涉水，玩得很開心，真是顛覆我的想像，她不只是仙女，還是一個熱愛戶外活動的仙女」，楊子儀也形容張玉嬿是仙女下凡，「很多事她做起來都帶有仙氣，同時又很接地氣」。

臧芮萱透露自己原本就愛旅行，沒工作時都會出去走走，因此早就想要上《花甲少年趣旅行》，「知道這個節目以來就非常想去，常常吵我經紀人幫我問問看有沒有機會上，這次得到《花甲》邀約真的非常開心，就算有工作也要排開」。

反倒是當過行腳節目主持的楊子儀，私下喜歡窩在家裡，「因為自己有外景主持，平常拍戲、進香都跑來跑去的關係，再加上我又會認床，所以一放假就只想當宅男，對於旅行的欲望很低」。

楊子儀表示自己其實很怕麻煩，「解決麻煩的方法就是把麻煩攬到自己身上」，所以他在旅程中總是負責解決麻煩事。臧芮萱自認是隨性的旅伴，「因為我的旅行方式是沒有計畫的，想去哪就去哪，不一定要照安排的行程走，也喜歡跟著別人的行程走。」

談起旅伴們的優點，楊子儀稱讚游安順：「交友廣闊，四海之內皆兄弟，有他在什麼都不用擔心。」臧芮萱也說：「順哥是一個樂於分享的人，在旅途中聊工作或是心事，都會開導我們。」張玉嬿被兩位少年組夥伴大讚是貼心姊姊。

楊子儀則說臧芮萱甜美可愛又好相處，「未來如果有女兒希望能像她」，臧芮萱則封楊子儀是細心擔當，透露楊子儀愛說話的一面，「他都會把空白時間補滿，真的滿開心，如果少了他，我們應該會變得安靜。」

此次旅行的最大收穫？楊子儀感性說：「明白了不管去哪，只要旅伴對了，什麼都對了。」臧芮萱則說：「這次最大的收穫就是更了解、更認識大家，像是認識很久很久的朋友，私底下我們都還有再聚會，希望未來還有機會可以跟他們一起去旅行，也希望我們的感情不只是停留在一起出去那五天，可以一直延續下去。」楊子儀也對游安順喊話：「老哥，有你真好。」直指他「連呼吸都讓人想笑！」他也對張玉嬿說：「謝謝姊，我沒有喜歡錯人。」臧芮萱直呼楊子儀是全隊的開心果，「有他在真的增添很多氣氛，讓這趟旅程沒有空白，都是開心的回憶。」