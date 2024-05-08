動力火車上月在「都是因為愛 世界巡迴演唱會」高雄安可場，驚喜釋出與JJ 林俊傑夢幻聯動單曲〈俯衝的靈魂〉，今（8日）再釋出重磅喜訊，同為去年於台北小巨蛋舞台向「新生代天團」告五人邀歌成功的單曲〈我不該哭〉。

〈我不該哭〉由告五人雲安為動力火車量身打造詞曲，創作靈感來自他身邊的故事，笑說因為動力火車是自己敬愛的歌手，而尤秋興又是自己的遠親長輩，所以這個合作邀約非同小可、壓力山大，單是創作構思就花了很長時間，希望能夠交出一張很棒的成績單。

在正式進錄音室配唱時，告五人原先相當緊張，但一進錄音室反而豁然開朗，過程相當順利，動力火車更是比配唱時更加火力全開，一軌又一軌地賣力演唱，動力火車表示：「並不是要去比較誰會唱，而是他們很看重這次合作，珍惜每一次與音樂人結伴玩音樂的機會。」

在錄音當天，尤秋興看到告五人先是趣稱：「我們今天是來討債的。」逗得告五人哭笑不得，原來尤秋興事前和雲安說想吃宜蘭的麻糬，錄音當天雲安帶著麻糬和〈我不該哭〉前來還債。告五人表示能為動力火車寫歌非常榮幸，但也是為動力火車寫歌最難的地方，坦言壓力超級大。

而被問到寫歌的重責大任落在哪位成員身上？雲安搞笑說：「因為我跟秋興哥有親屬關係，自然而然要負起責任，畢竟過年可能都會碰到。」