日本特攝片《假面騎士系列》再推新作《假面騎士THE WINTER MOVIE- 葛查多 ＆ GEATS 最強克米GOTCHA大作戰》，並找來美少女松本麗世跟「豪乳版石原聰美」安倍乙加入演出陣容，為熱血激戰劇情增添可愛色彩。

今年16歲的新生代美少女松本麗世，在片中飾演鍊金學院的鍊金術師「九堂凜音」，成績優秀、品行端正，卻因父親行蹤不明，被懷疑是叛徒而變得沉默寡言。片中她變身為假面騎士MAJADE加入戰鬥，透露自己是在看了劇本後才得知有變身場景，「我從小就夢想著能變身成假面騎士，比起被守護我更想和大家站在同一陣線迎戰，所以拍攝時很興奮，為了能帥氣地喊出『變身！』我下了很多功夫。」

聊到在片中跟自己彼此守護、有革命情感的本島純政，松本麗世說：「拍攝現場演員們的年紀都比我大，其中本島的年紀跟我哥哥一樣，所以特別有親切感，我從小就喜歡跟我哥一起看假面騎士系列，印象最深刻的是演過《假面騎士電王》的滿島光，她也是我的憧憬。」

安倍乙身材極好，獲封「豪乳版石原聰美」。（摘自安倍乙ig）

另1鍊金術師「銀杏蓮華」由24歲女星安倍乙飾演，她是知名製作人秋元康主宰的劇團「4美元50美分」主力成員之一，身材傲人的她氣質神似女星石原聰美，一出道便備受寫真界矚目，受封「豪乳版石原聰美」，還曾來台拍攝寫真照，但在電影中的造型是全身包緊緊，完全蓋住美好身材。

因為媽媽跟影后黑木華的媽媽是熟識，她偶然看了黑木華的演出後夢想成為演員，韓國影后文素利在《綠洲》中的表現也令她震撼不已，她只要有空就會反覆觀看，希望自己將來也能成為帶給他人感動或啟發的演員。