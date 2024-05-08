退化性關節炎是中老年人常見疾病，所衍生的關節疼痛會大幅降低行動功能，雲林縣北港鎮媽祖醫院通過醫策會審核，獲頒「關節置換疾病照護品質認證」，成為雲林首間認證醫院，8日舉行記者說明會，強調退化性關節炎可透過關節置換術根除病痛，恢復生活品質，認證醫院讓病人更安心、就近就醫。

中國醫藥大學北港附設媽祖醫院「關節置換照護團隊」，透過跨領域治療方案，建立以病人為中心的資源整合架構，2023年以「關關相護一把照，整合性關節置換術病人照護」，取得「SNQ國家品質標章認證」，今年再通過「關節置換疾病照護品質認證」，雙認證醫院讓安心醫療更加分。

「關節置換照護團隊」總召集人副院長馮逸卿表示，團隊整合骨科、護理部、復健科、麻醉科、營養科、中醫部、放射科、藥劑部、社工室等部門，迄今共完成195個案，透過各部門協力，縮短患者住院天數、降低醫療費用，讓雲林民眾獲得高品質關節照護服務。

70歲邱女士2020年出現左側膝蓋腫脹疼痛症狀，確診為第4期退化性膝關節病變，透過全人工膝關節置換術，隔天便可使用助行器下床復健，3個月後即恢復日常生活，與朋友一同遊山玩水。邱女士感謝照護團隊細心照顧，讓她得以擺脫膝關節疼痛所帶來的不便，盡情享受生活。

院長吳錫金指出，院方針對雲嘉地區常見疾病，推出整合式醫療照護服務，全力發展「微創手術、無痛醫院、癌症醫療及中西醫合療」等特色。雲林地區長者為退化性關節炎大宗，成為認證醫院不但能給予病人安心保障，更免去舟車勞頓之苦，享受都市醫療資源及第一線技術。