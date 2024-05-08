隨著企業和政府對AI不斷增長的需求做出回應，要求提供更多的資料容量，亞太地區的交易活動正在加快速進行。

根據LSEG資料，包括日本在內的亞太地區，今年以來資料中心市場上的併購交易金額達到8404.7萬美元，佔全球交易的半數以上。

而在2023年，亞太地區的資料中心交易達到創紀錄的34.5億美元。今年預計將超過這一數字，此外至少還有幾筆宗大型交易正在籌備中。

投資巨頭黑石(Blackstone)在內的金融公司，據外界瞭解，他們正在尋求收購雲端基礎設施供應商AirTrunk，而後者在澳洲和其它地區擁有11個超大規模的資料中心。

消息人士指出，AirTrunk的所有人、麥格理集團(Macquarie)和加拿大的公共部門退休金(PSP)投資委員會計畫將AirTrunk的估值提升至150億澳元(約合98億美元)，這可能是今年以來亞洲最大的資料中心併購交易。

Cadence諮詢的總經理Garren Cronin表示，人工智慧革命正在對高品質資料中心的容量產生前所未有的需求。此前Cadence在四月還為澳洲資料中心營運商NEXTDC的8.61億美元融資提供了諮詢服務。

Cronin說，預計亞太地區未來3至5年需要建設的新容量會令人難以置信，「我預計，2024年資料中心領域的交易量將增加」。

微軟在上周表示，未來四年將在馬來西亞投資22億美元，以擴大雲端運算和AI服務在亞洲的覆蓋範圍。

微軟同時在上周三說，將在泰國開設首個亞洲的資料中心。而在一天之前，微軟宣佈在印尼投資17億美元，用於建造AI和雲端設施。

據新聞報導，亞洲其它潛在交易包括國有的印尼電信(Telkom Indonesia)，可能出售價值10億美元的資料中心業務。此外，日本的NEC也在考慮5億美元的資料中心出售。

印尼電信投資人關係的資深副總裁Ahmad Reza在週三說，公司對策略合作夥伴關係持開放態度，並已經探詢了幾個潛在合作夥伴，預計今年底將完成此一程序。

NEC則拒絕提出評論。