竹南鎮山佳國小社區共讀站歷經8年努力，8日舉行落成啟用典禮。（謝明俊攝）

竹南鎮山佳國小新建社區共讀站「點石成鯨」，8日舉行啟用典禮由縣府秘書長陳斌山主持，校長陳財喜感性表示，這個社區共讀站是他在山佳國小任職8年中全力爭取，終於在山佳國小任滿前完成，陳財喜並特別感謝協和基金會董事長林光清捐助，讓共讀站功能更為完整，希望能帶給同學及社區朋友更好的閱讀空間。

竹南鎮山佳國小社區共讀站歷經8年努力，8日舉行落成啟用典禮，陳財喜感謝林光清捐助150萬元協助設置圖書館。（謝明俊攝）

竹南鎮山佳國小社區共讀站歷經8年努力，8日舉行落成啟用典禮。（謝明俊攝）

據陳財喜表示，8年前他接任山佳國小校長後，就開始爭取將學校原有老舊狹小的圖書室改建成圖書館，但是卻遇到學校校舍空間不足，無法有較大空間可以設置新的圖書館，後來，縣府協助爭取改建學校第2校舍，去年完工後，他就規畫了將其中3間教室的空間全部用作圖書館使用，在縣府全力協助爭取教育部的經費補助下，獲得3百萬元經費建置，更獲得協和基金會董事長林光清大力資助150萬元，順利在他8年山佳國小校長任滿前完成啟用。

竹南鎮山佳國小社區共讀站歷經8年努力，8日舉行落成啟用典禮。（謝明俊攝）

山佳國小社區共讀站在全校學生的意見調查下，以遨遊大海的大藍鯨為共讀站的精神標竿，並在全校學生票選下命名完成，並規畫開幕主題書展「海洋任悠游」共有3個主題「海洋生態」、「海洋文學」及「海洋繪本」等。

竹南鎮山佳國小社區共讀站歷經8年努力，8日舉行落成啟用典禮。（謝明俊攝）

縣長鍾東錦也期許，社區共讀站是一個提供知識、啟發與探索的平台，縣府積極爭取教育部補助建置經費，今年度將有10個國中小學社區共讀站將陸續啟用，總經費2，950萬元，縣府自籌950萬元，更感謝林光清董事長捐助150萬元給山佳國小社區共讀站，大幅充實圖書來源，讓學生和社區民眾都能共享閱讀資源。