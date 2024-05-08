日本栃木縣山區2具十字交疊焦屍命案有新進展，日本警方昨（7）日再逮捕2名嫌犯，其中一人竟是死者女兒的同居未婚夫、32歲的關根誠端，警方目前認為關根誠端為整起案件主謀。據友人描述，關根誠端與死者夫婦關係密切，協助夫妻倆管理多家餐廳，還會喊對方為「爸爸、媽媽」，不過雙方曾就餐廳經營問題發生衝突。

日本栃木縣十字焦屍命案有新進展，日本警方7日逮捕死者女兒的同居未婚夫、32歲的關根誠端。

4月16日早晨，55歲東京上野區多家餐廳的老闆寶島龍太郎，及他的56歲妻子幸子被人發現陳屍在栃木縣山區，兩人遺體腰部以下十字交疊，頭部被套上塑膠袋，並用膠帶緊緊纏繞，遺體被燒得焦黑。警方後續已逮捕4名嫌疑人，包括20歲日本前童星若山耀人、20歲南韓公民姜光紀、25歲男子平山綾拳、28歲的佐佐木光，四人分別被控毆打、棄屍、焚燒遺體等罪行。

綜合日本放送協會（NHK）、日本富士電視台新聞網（FNN）、東京放送電視台（TBS）等報導，日本警方昨日再逮捕32歲的關根誠端及36歲千葉縣房地產公司主管前田亮，警方目前認為關根誠端是整起命案主謀。

警方調查發現，4月15日深夜，關根誠端、前田亮與寶島龍太郎及幸子一起乘車前往品川區一處空房看房，據悉該房產為前田亮經手的物件。後續寶島龍太郎及幸子在空屋的車庫裡遭到毆打，車庫內遺留多處血跡，監視器也拍到，接下來幾小時，關根誠端與佐佐木光在車上接觸，案發之前，關根誠端也曾自行駕車到附近，疑似在進行場勘。佐佐木光今（8）日稱，收了關根誠端的錢，對方要求他處理遺體。

嫌疑犯之一的佐佐木光稱，關根誠端付他錢，要他處理寶島龍太郎夫婦的遺體。

值得注意的是，關根誠端與寶島龍太郎夫婦關係密切，是女兒的同居未婚夫，寶島夫婦對外曾介紹關根為「女兒的未婚夫」，關根自己也尊稱寶島夫婦為「爸爸、媽媽」，在寶島夫婦經營的十多家餐廳及企業中，關根負責管理其中一家燒烤店、一家壽司店及一間居酒屋。

友人及客戶描述，關根會認真地指導員工如何為顧客服務，深受員工愛戴，他本人也對經營生意充滿熱忱，會主動計算餐廳成本，深受寶島夫婦信任。

不過友人也透露，去（2023）年秋天起，關根就與準岳父母就餐廳經營問題發生爭執。4月初，關根也透露辭職念頭，因為他曾提議新開一家大阪燒餐廳，但卻被寶島夫婦拒絕，甚至被當成跑腿的。

另外友人也透露，關根的行銷手法讓餐廳生意很好，營業額衝高，但也遭到寶島夫婦施壓，要將餐廳利潤繳給公司，讓他心生不滿。

也有友人透露，關根曾表示被寶島夫婦託付各種任務，曾說：「無論我多麼努力，如果他們兩個製造麻煩，我也無能為力，我希望他們盡快退休。」